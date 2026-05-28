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Mountain View Penthouses à vendre en Saranda, Albanie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Metoq, Albanie
Premium Premium
Penthouse 3 chambres
Metoq, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 392 m²
Sol 6/6
Penthouse Sky Beachfront à SarandaToutes les autresSur le toit juste après le lever du solei…
$870,637
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Agence
Saranda Elite's Realty Group
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