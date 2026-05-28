Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Saranda
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en Saranda, Albanie

;
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Gjashte, Albanie
Penthouse 2 chambres
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Sol 5/5
Penthouse à vendre – Résidence en deuxième ligne de mer Ce penthouse exclusif est situé d…
$402,126
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SARANDA HOME REALTY
Langues
English, Ελληνικά
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller