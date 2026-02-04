Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Qender, Albanie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 5/5
L'appartement est situé au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur dans le quartier 7 à…
$70,887
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Lagjia e Romeve, Albanie
Appartement 2 chambres
Lagjia e Romeve, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 3/9
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 9 étages, dans le quartier 18 à Durre…
$126,344
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Caractéristiques des propriétés en Qender, Albanie

