  2. Albanie
  3. Qender Vlore
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Qender Vlore, Albanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kanine, Albanie
Studio 1 chambre
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
✅ Prix: 2000 Euro/m2 - 126 000 Euro✅ Lieu: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie totale : 63m2Rési…
$146,602
Caractéristiques des propriétés en Qender Vlore, Albanie

