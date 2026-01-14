Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Peze
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Peze, Albanie

2 propriétés total trouvé
Villa 9 chambres dans Peze Helmes, Albanie
Villa 9 chambres
Peze Helmes, Albanie
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Sol 4/4
Située au sommet d'une colline, entourée de verdure et de routes pavées, nous vous proposons…
$408,228
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
