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Loyer mensuel de immeubles d'habitation en Peze, Albanie

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Maison des revenus 440 m² dans Peze Helmes, Albanie
Maison des revenus 440 m²
Peze Helmes, Albanie
Surface 440 m²
✅ Prix: 2000 Euros/mois✅ Lieu: Peze-Helmes, Tirana✅ Superficie : 440m2Un local commercial d'…
$2,238
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