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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Peze, Albanie

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Maison des revenus 440 m² dans Peze Helmes, Albanie
Maison des revenus 440 m²
Peze Helmes, Albanie
Surface 440 m²
✅ Prix: 2000 Euros/mois✅ Lieu: Peze-Helmes, Tirana✅ Superficie : 440m2Un local commercial d'…
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Propriété commerciale 113 m² dans Peze e Vogel, Albanie
Propriété commerciale 113 m²
Peze e Vogel, Albanie
Surface 113 m²
Espace commercial sur la place 21, rue Kavaja !- Surface : 113 m2Cet espace est situé dans l…
$2,745
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