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Loyer mensuel de appartements en Peze, Albanie

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1+1 furnished apartment for rent, at the "Square21" Complex! dans Peze e Vogel, Albanie
1+1 furnished apartment for rent, at the "Square21" Complex!
Peze e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 8/12
Appartement à louer 1+1 meublé, au complexe "Square21"! L'appartement est situé dans l'un d…
$1,026
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Agence
Century 21 Oksford
Langues
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