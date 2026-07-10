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Immobilier commercial en Peze, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 64 m² dans Peze e Vogel, Albanie
Propriété commerciale 64 m²
Peze e Vogel, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Dans l'une des zones les plus recherchées de Tirana, sur la rue Kavaja, derrière la polyclin…
$223,047
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Propriété commerciale 113 m² dans Peze e Vogel, Albanie
Propriété commerciale 113 m²
Peze e Vogel, Albanie
Surface 113 m²
L'environnement commercial à vendre au Square 21, rue Cavaja!- Oui. La perceuse: Deux cent t…
$646,265
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