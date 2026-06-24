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Villas Piscine à vendre en Orikum, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Radhime, Albanie
Villa 3 chambres
Radhime, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 266 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe en construction à vendre à Radhimë, Vlorë. Piscine privée, véranda privée, à d…
$694,001
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Villa 3 chambres dans Radhime, Albanie
Villa 3 chambres
Radhime, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 229 m²
Nombre d'étages 3
Nouvelle villa de luxe à Radhimë, Vlora, Albanie - Piscine privée et accès direct à la mer. …
$678,250
T.V.A.
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