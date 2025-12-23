Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec terrasse Studios à vendre en Orikum, Albanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Orikum, Albanie
Studio 1 chambre
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1/5
Studio d'investissement dans un nouveau bâtiment à Orikum (province de Vlora), AlbanieUn stu…
$99,676
Agence
Grinchenko Real Estate
Langues
English, Русский, Українська, Türkçe
