  2. Albanie
  3. Orikum
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Orikum, Albanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Orikum, Albanie
Studio 1 chambre
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1
✅ Prix: 250 Euro/Mois✅ Lieu: Kalaja, Vlore✅ Superficie brute: 50m2✅ Surface nette : 40,3m2La…
$293
par mois
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
