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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Orikum, Albanie

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Penthouse 2 chambres dans Orikum, Albanie
Penthouse 2 chambres
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Sol 7/7
Penthouse avec vue sur mer à vendre à Vlorë, en Albanie. Si vous recherchez la maison de vos…
$692,288
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
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