Immeuble d'appartements à vendre en Odrie, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison des revenus 400 m² dans Labove e Madhe, Albanie
Maison des revenus 400 m²
Labove e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Sol 3/3
2-story stone building for sale in Labovo, Gjirokastër. The building is a very good busines…
$145,589
