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Location courte durée studios en Albanie du Nord, Albanie

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1 propriété total trouvé
Kate apartment dans Bashkia Durres, Albanie
Kate apartment
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3/9
Prix : 500 euros par mois. Cet appartement est proposé uniquement en location longue duré…
$23
par nuit
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Agence
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