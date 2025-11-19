Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie du Nord
  4. Location longue durée
  5. Entreprise établie

Loyer mensuel de entreprise prête à l'emploi en Albanie du Nord, Albanie

Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entreprise établie 15 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entreprise établie 15 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 15 m²
An operating beauty salon in Durres, Plazh district, is available for long-term rent. The sq…
$578
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller