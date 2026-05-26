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Loyer mensuel de Salles de conférence en Albanie du Nord, Albanie

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Salle de conférence 500 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Salle de conférence 500 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 500 m²
Sol -1/10
L'espace est situé dans le quartier 13, Durres plage, dans la zone Iliria, situé à l'étage -…
$698
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
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