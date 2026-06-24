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Studios à vendre en Préfecture de Lezhë, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 3/9
La Garsonie moderne à vendre à AVRIL 22 Résidence Ap 431 📍 Étage 3 📐 Interface Neto: 43.89 …
$95,146
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Agence
Century 21 Oksford
Langues
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Studio 1 chambre dans Lezhe Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Nouveau Complexe résidentiel – Qualité que vous pouvez sentir, emplacement qui vous gagne.Da…
$68,565
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Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Lezhë, Albanie

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