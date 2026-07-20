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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Préfecture de Lezhë, Albanie

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Gryke lume, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Gryke lume, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
Sol 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Agence
Century 21 Oksford
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Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Lezhë, Albanie

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