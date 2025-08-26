Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Korçë
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Préfecture de Korçë, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Bashkia Korce, Albanie
Villa 2 chambres
Bashkia Korce, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Korca. A vendre Villa duplex de 2 étages, 120 m2 dans quartier résidentiel Belvedere. Prix 2…
$290,372
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wagner Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Korçë, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller