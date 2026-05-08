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avec jardin Studios à vendre en Himare, Albanie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Palase, Albanie
Studio 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/3
Studio neuf à vendre à Palasa Vlora, Dhermi, Albanie. Résidence de luxe avec vue imprenable …
$161,720
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
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