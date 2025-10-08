Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Himare
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Himare, Albanie

villas
25
2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 2 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
VILLA A VENDRE SUR COTE VERTE, PALAIS La villa sur la Côte Verte, Palas, offre une grande…
$811,194
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 206 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la Côte Verte, Palasa : un investissement exclusif au cœur de la Riviera a…
$2,71M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller