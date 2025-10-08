Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Himare
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Himare, Albanie

villas
25
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 2 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
VILLA A VENDRE SUR COTE VERTE, PALAIS La villa sur la Côte Verte, Palas, offre une grande…
$811,194
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller