Maisons avec garage à vendre en Himare, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Himare, Albanie
Villa 5 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 326 m²
Nombre d'étages 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
