Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Himare
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Himare, Albanie

studios
3
1 BHK
98
2 BHK
64
3 BHK
9
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Palase, Albanie
Appartement 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1/2
Appartement de luxe à vendre à Palasa Dhermi, Vlorë, Albanie. Vous recherchez un investissem…
$224,533
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Appartement 1 chambre dans Himare, Albanie
Appartement 1 chambre
Himare, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 3/3
Appartement à vendre à Green Coast 2, Dhermi, Vlorë, Albanie. Découvrez votre résidence de v…
$336,438
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller