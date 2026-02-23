Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Himare, Albanie

Appartement 2 chambres dans Palase, Albanie
Appartement 2 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 1/4
Appartements neufs à vendre à Dhermi, sur la Riviera albanaise. Saisissez cette opportunité …
$297,698
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Appartement 1 chambre dans Palase, Albanie
Appartement 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1/2
Appartement de luxe à vendre à Palasa Dhermi, Vlorë, Albanie. Vous recherchez un investissem…
$224,533
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Appartement 1 chambre dans Himare, Albanie
Appartement 1 chambre
Himare, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 3/3
Appartement à vendre à Green Coast 2, Dhermi, Vlorë, Albanie. Découvrez votre résidence de v…
$336,438
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
