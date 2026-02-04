Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Fushe Kruje, Albanie

Appartement 1 chambre dans Kruja, Albanie
Appartement 1 chambre
Kruja, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 11
Cet appartement luxueux est situé au cœur de la ville de Durres, près du boulevard principal…
$650
par mois
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Kruja, Albanie
Appartement 1 chambre
Kruja, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 11
Cet appartement de luxe se trouve au cœur de Durres City, à côté du boulevard principal et d…
$768
par mois
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
