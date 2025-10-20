Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Fier
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Préfecture de Fier, Albanie

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 533 m² dans Bashkia Lushnje, Albanie
Propriété commerciale 533 m²
Bashkia Lushnje, Albanie
Surface 533 m²
Sol 1/3
Commercial space for rent in Lushnje. The environment is located on the main road with very …
$2,562
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller