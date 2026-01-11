Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Farke
  4. Location longue durée
  5. Entrepôt

Loyer mensuel de entrepôts en Farke, Albanie

1 propriété total trouvé
Entrepôt 412 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 412 m²
Tirana, Albanie
Surface 412 m²
Nombre d'étages 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
