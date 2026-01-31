Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Farke
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Farke, Albanie

propriété commerciale
13
entrepôts
4
1 propriété total trouvé
Bureau 140 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 140 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 11
Espace commercial à vendre — Dry LakeEspace commercial à vendre au rez-de-chaussée près de D…
$463,217
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller