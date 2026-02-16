Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture d'Elbasan
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Préfecture d'Elbasan, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Paper, Albanie
Villa 1 chambre
Paper, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 1/1
Le bâtiment est situé sur la route nationale Paper - Elbasan avec un accès direct à la route…
$35,444
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Préfecture d'Elbasan, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller