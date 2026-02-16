Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture d'Elbasan
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Préfecture d'Elbasan, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Elbasan Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Elbasan Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/5
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 5 étages avec 3 entrées par étage dan…
$591
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Gostime, Albanie
Appartement 1 chambre
Gostime, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1
L'appartement est situé dans un bâtiment construit en 2024. Il est situé au premier étage de…
$475
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT! dans Gostime, Albanie
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT!
Gostime, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1
L'appartement est situé au premier étage d'un nouvel immeuble 2024 avec ascenseur à Golem. I…
$392
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller