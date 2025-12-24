Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Restaurants en Préfecture de Durrës, Albanie

1 propriété total trouvé
Restaurant 55 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Restaurant 55 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1
L'usine est située dans l'une des zones les plus populaires de Durres City, un peu de la Pla…
$588
par mois
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
