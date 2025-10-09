Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Dajt
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Dajt, Albanie

propriété commerciale
4
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 195 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 195 m²
Tirana, Albanie
Surface 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
