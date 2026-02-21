Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Dajt
  4. Commercial
  5. Salle de conférence

Salles de conférence à vendre en Dajt, Albanie

propriété commerciale
9
1 propriété total trouvé
Salle de conférence 9 000 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 9 000 m²
Tirana, Albanie
Surface 9 000 m²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63M
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
