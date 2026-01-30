Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie Centrale
  4. Location courte durée
  5. Villa

Location courte durée villas en Albanie Centrale, Albanie

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Farke e Madhe, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la rive du lac - Farke, TiranaVilla panoramique avec piscine, jardin et vu…
$174
par nuit
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller