  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Lezhë Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Lezhe Municipality, Albanie

1 BHK
5
2 BHK
11
1 propriété total trouvé
Condo 2 chambres dans Lezhe Municipality, Albanie
Condo 2 chambres
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 15
Le complexe est situé dans la nature florissante de Shengjin.CETTE COMPLEXE RESIDENTIELLE ET…
Prix ​​sur demande
