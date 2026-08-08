United Expo

Biens communs Expo est la plus grande exposition internationale de l'immobilier et des investissements étrangers.
C'est une plate-forme qui réunit des développeurs, des agences immobilières, des fonds d'investissement, des architectes et des designers de différents pays. L'objectif de l'exposition est d'aider les visiteurs et les investisseurs à trouver des offres rentables et à obtenir toutes les informations nécessaires sur l'achat, la location et l'investissement à l'étranger.
Ce que l'exposition offre
- Un large choix de propriétés — des dizaines de milliers d'offres: villas, appartements, maisons de ville, immobilier commercial.
- Participation internationale - exposant des entreprises et des projets de nombreux pays, dont la Turquie, Chypre, l'Espagne, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, la Malaisie, etc.
- Programme d'affaires — conférences, séminaires et tables rondes avec des experts de l'immobilier, des investissements, ainsi que des questions juridiques, fiscales et migratoires.
- Conseils et soutien - des représentants de banques, de conseillers juridiques, de promoteurs et d'agences aideront à l'achat d'hypothèques, au traitement de documents et à la résidence par l'investissement.
- Conditions spéciales — réductions des développeurs, bonus et offres exclusives pour les visiteurs de l'exposition.