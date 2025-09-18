  1. Realting.com
Cameroun, Mpandjo
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
3 années 10 mois
Langues
English, Français
Site web
ulrichenterpriseltd.com
À propos de l'agence

Ulrich Enterprise est basée dans la Région Nord-Ouest du Cameroun mais fonde actuellement ses activités dans les régions Littorale, Centrale et Sud-Ouest du Cameroun. Ulrich Enterprise est une société privée à responsabilité limitée en commerce général, dont l'activité principale est la construction de bâtiments. Il a été fondé en 2014 par le PDG/directeur Ulrich Fuhnwi NEBANGU. Notre entreprise est fière de l'attention portée au détail, avec un engagement global pour la construction de qualité avec finesse et style.

Voilà quelque chose de différent: Vous le ressentez quand nous parlons avec vous et la flexibilité de notre communication selon votre projet. Ouvert aux ajustements, aux questions et aux réponses.

Prestations de service
  • Spécialiste
  • Des idées brillantes
  • Constructeurs précis
Nos agents en Cameroun
Ulrich Nebangu
Ulrich Nebangu
2 propriétés
