Pays-Bas, Lochem
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1929
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Dutch
Site web
www.thomabennink.nl/
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Thoma Bennink R365. Christie's International Real Estate est votre spécialiste de l'immobilier exclusif à travers Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen et Friesland. Depuis 2013, nous avons été un fier partenaire de R365. Notre équipe apporte près d'un siècle d'expérience dans l'achat, la vente et la valorisation de propriétés haut de gamme, y compris des propriétés historiques, des villas modernes et des maisons monumentales. Combinant les connaissances locales à un réseau international, nous proposons une approche personnelle et exceptionnelle pour chaque projet immobilier exclusif. Des propriétés exceptionnelles méritent des agents exceptionnels – c'est ce que nous livrons.

Nos agents en Pays-Bas
Thoma Bennink
1 propriété
