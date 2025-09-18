Property Finders Montenegro

À propos de l'agence

Trouver une propriété Monténégro : Nous sommes une équipe d'expatriés professionnels avec une passion pour la propriété et le design situé dans la belle Herceg Novi, Monténégro.

Nous offrons à nos clients une expérience immobilière personnalisée et sur mesure qui vise à les aider à trouver la propriété parfaite pour leurs besoins.

L'équipe a travaillé dur pour s'assurer que nos clients reçoivent les biens et le service de la plus haute qualité et que leurs besoins immobiliers sont satisfaits et dépassés.

Notre passion réside dans la nouvelle construction mais nous avons un amour pour tous les biens immobiliers et nous énumérons toutes les propriétés que nous nous sentons de grande qualité, grande opportunité ou grand potentiel.

Bien que nous apprenions encore le Monténégrin/Serbie, nous sommes plus que heureux de communiquer avec vous par téléphone, email, viber, ou quoi app.

Nous aimons le Monténégro et son peuple et nous nous sentons très privilégiés de l'appeler notre maison.

Que vous soyez tombé amoureux d'une de nos annonces ou que vous ayez des exigences plus spécifiques, contactez-nous. Notre équipe de scouts de propriété adore chasser pour vous trouver cette maison parfaite.

Nous comprenons le marché et nous comprenons les licéités autour de l'immobilier monténégrin. Nous sommes ici pour vous aider et protéger vos intérêts. Dans un marché immobilier relativement non réglementé, nous serons vous guider et nous vous aiderons à chaque étape du chemin.

Contactez-nous maintenant et laissez-nous vous aider à trouver votre maison de rêve au Monténégro.

Nous travaillons sur une base de commission et payé par le vendeur et non par l'acheteur. Vous n'avez qu'à rêver de votre nouvelle maison au Monténégro et nous nous occuperons du reste.