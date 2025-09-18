Property Finders Montenegro

  1. Realting.com
Monténégro, Kuti
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 2 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
propertyfinders.me
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Trouver une propriété Monténégro : Nous sommes une équipe d'expatriés professionnels avec une passion pour la propriété et le design situé dans la belle Herceg Novi, Monténégro.

Nous offrons à nos clients une expérience immobilière personnalisée et sur mesure qui vise à les aider à trouver la propriété parfaite pour leurs besoins.

L'équipe a travaillé dur pour s'assurer que nos clients reçoivent les biens et le service de la plus haute qualité et que leurs besoins immobiliers sont satisfaits et dépassés.

Notre passion réside dans la nouvelle construction mais nous avons un amour pour tous les biens immobiliers et nous énumérons toutes les propriétés que nous nous sentons de grande qualité, grande opportunité ou grand potentiel.

Bien que nous apprenions encore le Monténégrin/Serbie, nous sommes plus que heureux de communiquer avec vous par téléphone, email, viber, ou quoi app.

Nous aimons le Monténégro et son peuple et nous nous sentons très privilégiés de l'appeler notre maison.

Que vous soyez tombé amoureux d'une de nos annonces ou que vous ayez des exigences plus spécifiques, contactez-nous. Notre équipe de scouts de propriété adore chasser pour vous trouver cette maison parfaite.

Nous comprenons le marché et nous comprenons les licéités autour de l'immobilier monténégrin. Nous sommes ici pour vous aider et protéger vos intérêts. Dans un marché immobilier relativement non réglementé, nous serons vous guider et nous vous aiderons à chaque étape du chemin.

Contactez-nous maintenant et laissez-nous vous aider à trouver votre maison de rêve au Monténégro.

Nous travaillons sur une base de commission et payé par le vendeur et non par l'acheteur. Vous n'avez qu'à rêver de votre nouvelle maison au Monténégro et nous nous occuperons du reste.

Prestations de service
  • Ventes immobilières
  • Services immobiliers
  • Planification du portefeuille immobilier
  • Planification des investissements
  • Gestion des ventes
  • Représentation des promoteurs immobiliers
  • Aide à la conception et conseil esthétique Apeal
  • Gestion de la marque immobilière
  • Design intérieur et service de décoration
  • Biens amortissables
  • Représentation des acheteurs de biens immobiliers
Nos agents en Monténégro
Kelvin Lourens
Kelvin Lourens
52 propriétés
Agences à proximité
Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)
Monténégro, Municipalité de Budva
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 20
Le Monte-Life Agence a une expérience de 10 ans dans le marché immobilier du Monténégro. Nous disposons d'une vaste base de données immobilières dans tout le pays : studios, maisons, logements haut de gamme, hôtels, villas de charme, projets d'investissement et chantiers de construction. Nou…
PRO Silver
Vector Estate Montenegro
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 437 Propriété commerciale 20 Terres 17
Vector Estate Montenegro a été fondée en 2006 et est une équipe de professionnels, l'expérience de chaque employé est au moins 7 ans de travail pratique sur le territoire de la République du Monténégro dans le domaine de l'immobilier, des questions juridiques, et de l'industrie du tourisme. …
Langues
English, Русский
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Monténégro, Tivat
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 389 Propriété commerciale 10 Location longue durée 11 Terres 16
Montenegro Sotheby's Realty est la filiale officielle du Monténégro de Sotheby's International Realty, mettant en valeur les normes exceptionnelles défendues par son partenaire local. Avec un lien direct avec la maison d'enchères de Sotheby et Sotheby's International Realty, leaders renommés…
Langues
English
PRO Silver
GATE Realty
Monténégro, Budva
Nouveaux bâtiments 12 Propriété résidentielle 514 Propriété commerciale 13 Location longue durée 47 Terres 15
Nous sommes **une AGENCE IMMOBILIÈRE ENREGISTRÉE** au Monténégro, offrant une gamme complète de services à chaque étape du processus d’achat immobilier. Notre base de données comprend plus de 400 biens, et notre collaboration avec des avocats, comptables, spécialistes de la rénovation et de …
Langues
English, Русский, Српски
A place In Montenegro
Monténégro, Kotor
Propriété résidentielle 294 Propriété commerciale 5 Terres 4
Une place Au Monténégro offre des services complets et professionnels en vente et marketing immobiliers, études de marché et conseil de projet.Notre position unique d'être impliqué dans les ventes réelles au Monténégro au cours des douze dernières années nous donne un avantage sans précédent…
