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PAVLOV

Russie, Kaliningrad
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
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8 mois
Langues
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Русский
Site web
Site web
pavlov-apart.ru/
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Appartements Pavlov - vos appartements dans la région de Kaliningrad.
Nous avons plus de 140 appartements design à Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk et Baltiysk. Voyagez avec nous !

Dans chaque studio :

• Literie blanche neige et accessoires de bain. Dans la salle de bain il y a: baignoire ou douche, sèche-cheveux, lave-linge.
• La cuisine est entièrement équipée : tous les appareils électriques et modernes + vaisselle pour la vie.
Wi-Fi haut débit, télévision numérique IP avec abonnement aux cinémas en ligne.
• Nous portons une attention particulière à la propreté - nettoyage professionnel avant chaque course.
• Dans la chambre elle-même ou dans le hall général il y a une machine à café avec de délicieux grains de café, un kit de premiers soins, un fer à repasser, une planche à repasser et une glacière avec de l'eau potable.
• Le transfert vers / depuis l'aéroport est possible ( moyennant des frais supplémentaires).
Louer des voitures émotionnelles à des conditions spéciales.
• Nous accueillons les plus petits et les plus importants invités. Sur demande, nous fournissons un lit-manège, un pot.

Sentez le soin dans tous les détails - Appartements Pavlov!

Prestations de service
  • Location quotidienne des meilleurs appartements dans la région de Kaliningrad avec fenêtres panoramiques.
  • Le transfert vers / depuis l'aéroport est possible (pour un supplément).
  • Louer des voitures émotionnelles à des conditions spéciales.
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