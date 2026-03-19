À propos de l'agence

Appartements Pavlov - vos appartements dans la région de Kaliningrad.

Nous avons plus de 140 appartements design à Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk et Baltiysk. Voyagez avec nous !

Dans chaque studio :

• Literie blanche neige et accessoires de bain. Dans la salle de bain il y a: baignoire ou douche, sèche-cheveux, lave-linge.

• La cuisine est entièrement équipée : tous les appareils électriques et modernes + vaisselle pour la vie.

Wi-Fi haut débit, télévision numérique IP avec abonnement aux cinémas en ligne.

• Nous portons une attention particulière à la propreté - nettoyage professionnel avant chaque course.

• Dans la chambre elle-même ou dans le hall général il y a une machine à café avec de délicieux grains de café, un kit de premiers soins, un fer à repasser, une planche à repasser et une glacière avec de l'eau potable.

• Le transfert vers / depuis l'aéroport est possible ( moyennant des frais supplémentaires).

Louer des voitures émotionnelles à des conditions spéciales.

• Nous accueillons les plus petits et les plus importants invités. Sur demande, nous fournissons un lit-manège, un pot.

Sentez le soin dans tous les détails - Appartements Pavlov!