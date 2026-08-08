À propos de l'agence

Orbis Exchange Group est un spécialiste mondial des changes et des paiements internationaux avec des bureaux à Londres, Dubaï et Los Angeles. Avec trois décennies d'expérience et plus de 15 milliards de livres en transferts facilités, nous fournissons aux particuliers, aux investisseurs et aux entreprises des moyens plus intelligents et plus rentables de transférer de l'argent par-delà les frontières.

Nous travaillons avec des agents immobiliers, des promoteurs immobiliers et des plateformes d'investissement dans le monde entier en tant que partenaires de devises fiables, aidant leurs clients internationaux à naviguer avec confiance sur le plan financier des transactions immobilières. Qu'un acheteur achète au Royaume-Uni de Singapour, finance une villa de Bali en Australie ou termine une acquisition de BTL aux Émirats arabes unis, nous rendons le transfert de devises simple, transparent et nettement moins cher que de passer par une banque.

Pour les acheteurs de propriétés, nous fournissons:

Taux de change concurrentiels dans plus de 50 monnaies, toujours meilleurs que les banques à forte croissance

Transférer les contrats pour fixer le taux d'aujourd'hui pour une période maximale de deux ans, en protégeant les acheteurs sur les achats non planifiés et échelonnés

Gestionnaires de comptes dédiés pour chaque client, un spécialiste nommé, pas un centre d'appels

Transferts internationaux rapides et sécurisés sans frais cachés

Soutien aux achats par le biais de sociétés anonymes et de structures SPV

Conversions Crypto-fiat au besoin

Tranquillité d'esprit : tous les paiements sont traités par des prestataires de paiement entièrement autorisés par la FCA qui détiennent des fonds clients dans des comptes séparés et protégés

Pour les entreprises, nous offrons une gamme complète de solutions de devises et de paiements, y compris des transferts internationaux, des comptes multidevises, des outils de gestion des risques et l'accès aux facilités de crédit de £5,000 à £60,000,000. Nous travaillons avec les PME à travers la construction, la technologie, la chaîne d'approvisionnement, la fintech, la fabrication d'aliments et plus encore, les aidant à gérer l'exposition aux FX, à réduire les coûts des paiements transfrontaliers et à faire des échanges internationaux avec confiance.

Notre programme de partenariat permet aux agents immobiliers et aux plateformes immobilières d'offrir à leurs clients un service de devises premium comme partie intégrante de leur propre proposition, avec des frais de recommandation pour chaque introduction réussie.