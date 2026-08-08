Orbis Exchange Group est un spécialiste mondial des changes et des paiements internationaux avec des bureaux à Londres, Dubaï et Los Angeles. Avec trois décennies d'expérience et plus de 15 milliards de livres en transferts facilités, nous fournissons aux particuliers, aux investisseurs et aux entreprises des moyens plus intelligents et plus rentables de transférer de l'argent par-delà les frontières.
Nous travaillons avec des agents immobiliers, des promoteurs immobiliers et des plateformes d'investissement dans le monde entier en tant que partenaires de devises fiables, aidant leurs clients internationaux à naviguer avec confiance sur le plan financier des transactions immobilières. Qu'un acheteur achète au Royaume-Uni de Singapour, finance une villa de Bali en Australie ou termine une acquisition de BTL aux Émirats arabes unis, nous rendons le transfert de devises simple, transparent et nettement moins cher que de passer par une banque.
Pour les acheteurs de propriétés, nous fournissons:
Taux de change concurrentiels dans plus de 50 monnaies, toujours meilleurs que les banques à forte croissance
Transférer les contrats pour fixer le taux d'aujourd'hui pour une période maximale de deux ans, en protégeant les acheteurs sur les achats non planifiés et échelonnés
Gestionnaires de comptes dédiés pour chaque client, un spécialiste nommé, pas un centre d'appels
Transferts internationaux rapides et sécurisés sans frais cachés
Soutien aux achats par le biais de sociétés anonymes et de structures SPV
Conversions Crypto-fiat au besoin
Tranquillité d'esprit : tous les paiements sont traités par des prestataires de paiement entièrement autorisés par la FCA qui détiennent des fonds clients dans des comptes séparés et protégés
Pour les entreprises, nous offrons une gamme complète de solutions de devises et de paiements, y compris des transferts internationaux, des comptes multidevises, des outils de gestion des risques et l'accès aux facilités de crédit de £5,000 à £60,000,000. Nous travaillons avec les PME à travers la construction, la technologie, la chaîne d'approvisionnement, la fintech, la fabrication d'aliments et plus encore, les aidant à gérer l'exposition aux FX, à réduire les coûts des paiements transfrontaliers et à faire des échanges internationaux avec confiance.
Notre programme de partenariat permet aux agents immobiliers et aux plateformes immobilières d'offrir à leurs clients un service de devises premium comme partie intégrante de leur propre proposition, avec des frais de recommandation pour chaque introduction réussie.
💱 Opérations de change
Contrats ponctuels: Acheter ou vendre de la monnaie au taux actuel pour un transfert immédiat
Contrats à terme: Verrouiller un taux jusqu'à 2 ans pour un transfert futur
Ordres du marché: Définir un taux cible et effectuer automatiquement une transaction quand elle est atteinte
Gestion des risques de change et stratégies de couverture
🌍 Paiements internationaux
Transferts internationaux dans plus de 50 devises vers 180 destinations
Transferts rapides et sécurisés le jour même et le lendemain
Comptes multidevises: tenir, envoyer et recevoir en plusieurs monnaies
Comptes locaux désignés pour recevoir des paiements internationaux
Paiements par lots pour les entreprises effectuant simultanément des transferts multiples
🏢 Solutions d'entreprise
Comptes FX des entreprises pour les PME
Solutions globales en matière de paie : Payer le personnel étranger en monnaie locale
Paiements en devises
Gestion de la monnaie des importations et des exportations
Outils de gestion de la trésorerie et des flux de trésorerie
Facilités de crédit de £5 000 à £60 000 000
🏠 Biens et transferts personnels
Transferts de biens immobiliers de grande valeur
SPV et soutien au transfert de sociétés anonymes
Calendrier des paiements échelonné et terminé
Plans de paiement réguliers pour le revenu locatif, les paiements hypothécaires et les frais de subsistance
Rétablissement des bénéfices pour les investisseurs étrangers
Crypto
Conversions Crypto-fiat : convertir les avoirs en cryptomonnaie en GBP, EUR, USD et autres monnaies conformément
🤝 Partenariats
Programme de partenariat de référence pour les agents immobiliers, les comptables, les cabinets d'avocats, les spécialistes de la réinstallation et les cabinets consultatifs
Structures de répartition des recettes et de commissions
Matériaux de commercialisation comarques
Solutions bancaires alternatives pour les clients à haut risque ou non-résidents qui ne peuvent accéder aux comptes bancaires traditionnels
🔒 Conformité et sécurité
Tous les paiements traités par des prestataires de paiement entièrement autorisés par la FCA
Fonds des clients détenus dans des comptes séparés et protégés
AML/KYC à bord
Soutien aux clients non résidents et non-domicilés