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ООО "Витаем"

Bélarus,
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Ila Davydov
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Chas Pik
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 136 Propriété commerciale 40 Location longue durée 42 Terres 48
C'est ce que vous devez savoir sur nous : L'agence immobilière Chas-Pik (Rush-Hour) est, avant tout, composée de personnes qui respectent et aiment leur travail. Bien sûr, il est important que l'équipe commence à se former en 1995 et la marque Chas-Pik elle-même a plus de 20 ans. Nous avons …
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7 этажей
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 529 Propriété commerciale 76 Location longue durée 13 Terres 46
L'agence immobilière « 7 Floors » se spécialise dans la vente et l'achat de marchés immobiliers primaires et secondaires, commerciaux et suburbains, ainsi que fournit l'évaluation immobilière et l'analyse. Un personnel d'agence hautement qualifié soutient les transactions immobilières à tout…
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ООО "Добрые Мысли"
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 9 Propriété commerciale 1
Bonne Pensées agence immobilière a été fondée par une équipe de professionnels du même esprit. Chacun de nous a sa propre expérience immobilière que nous avons combinée pour former pour les clients une perception positive d'un agent immobilier. En fournissant des services immobiliers de hau…
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ВСП недвижимость
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2008
Propriété résidentielle 58 Propriété commerciale 8 Location longue durée 13 Terres 5
L'agence immobilière “WSP” est votre gardien de la tranquillité d'esprit. Il existe de nombreuses agences fournissant des services de transaction d'appartements à Minsk. Mais nous sommes les seuls à vous proposer de vendre, d'acheter ou d'échanger en premier, et seulement après avoir payé le…
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ООО"Твой Маёнтак"
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 78 Propriété commerciale 14 Location longue durée 8 Terres 1
OOO Votre Maentak a été créé en novembre 2016 et est déjà devenu une maison pour ses agents immobiliers professionnels. La direction de l'entreprise a plus de 10 ans d'expérience en immobilier. Bien que l'entreprise soit encore jeune, seuls les agents immobiliers certifiés et les agents immo…
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