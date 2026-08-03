À propos de l'agence

À propos de l'Agence

Montenegro Properties est une agence immobilière indépendante spécialisée dans les propriétés haut de gamme et de luxe à travers le Monténégro.

Créé en 2006, nous aidons les acheteurs internationaux à découvrir des maisons exceptionnelles, des villas en bord de mer, des maisons de pierre historiques, des opportunités d'investissement et de nouveaux développements exclusifs le long de la côte Adriatique depuis près de deux décennies.

Notre expertise va bien au-delà de la recherche immobilière. Nous guidons les clients à chaque étape du processus d'acquisition, depuis la sélection de la propriété appropriée jusqu'à la coordination juridique, à l'aide à la résidence et au soutien après l'achat.

Avec une connaissance approfondie du marché local, une perspective internationale et une approche personnalisée, nous pensons que l'achat de biens devrait être à la fois sûr et agréable. Chaque client reçoit une attention particulière, des conseils honnêtes et un accès aux occasions qui correspondent à ses objectifs individuels.

Que vous cherchiez une maison de vacances, une résidence permanente ou un investissement à long terme, Montenegro Properties est votre partenaire de confiance au Monténégro.