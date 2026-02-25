Untitled, user # 55099

Qu'est-ce que le MIPIF?
Le MIPIF est la plateforme qui, depuis 2017, réunit des professionnels du marché immobilier, des investisseurs privés et des personnes intéressées à déménager à l'étranger. Un nom - de nombreuses manifestations:
MIPIF en chiffres
Le MIPIF est le fleuron de l'industrie événementielle sur le marché immobilier. Dans nos actifs :
Le MIPIF unit les gens et les idées, donnant lieu à de nouvelles réalisations. Ici vous pouvez trouver non seulement des informations utiles, une bonne propriété d'un développeur de confiance, des réponses détaillées aux questions d'un expert, mais aussi un projet d'investissement intéressant, un partenaire d'affaires fiable et, enfin, juste une atmosphère agréable et chaleureuse d'une compagnie amicale de gens du même esprit.
Lors de l'exposition, vous apprendrez à choisir l'immobilier qui génère des revenus et apprécie en valeur, ainsi que découvrir