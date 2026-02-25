Untitled, user # 55099

À propos de l'agence

Qu'est-ce que le MIPIF?

Le MIPIF est la plateforme qui, depuis 2017, réunit des professionnels du marché immobilier, des investisseurs privés et des personnes intéressées à déménager à l'étranger. Un nom - de nombreuses manifestations:

des conférences pour les professionnels;

des expositions en ligne et hors ligne;

des discours d'experts;

webinaires sur les biens immobiliers étrangers, les questions d'obtention de la citoyenneté, les caractéristiques fiscales, les prêts hypothécaires, l'adaptation à l'étranger;

sa propre plateforme pour organiser des événements en ligne;

communauté d'experts sur Telegram;

promotion numérique des biens et services dans le domaine de l'immobilier étranger.

MIPIF en chiffres

Le MIPIF est le fleuron de l'industrie événementielle sur le marché immobilier. Dans nos actifs :

3 conférences de visites d'experts en Espagne;

30 grandes expositions de biens immobiliers étrangers à Moscou et à Saint-Pétersbourg;

Sa propre plateforme pour les événements en ligne;

5 expositions en ligne et 3 conférences en ligne au milieu de la pandémie de coronavirus;

Expérience de la tenue d'une exposition en ligne en anglais;

1 500 visiteurs à chaque événement hors ligne;

350 visiteurs sur chaque webinaire en ligne;

Plus de 50 exposants à chaque événement.

Le MIPIF unit les gens et les idées, donnant lieu à de nouvelles réalisations. Ici vous pouvez trouver non seulement des informations utiles, une bonne propriété d'un développeur de confiance, des réponses détaillées aux questions d'un expert, mais aussi un projet d'investissement intéressant, un partenaire d'affaires fiable et, enfin, juste une atmosphère agréable et chaleureuse d'une compagnie amicale de gens du même esprit.