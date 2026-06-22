Международное агентство недвижимости Habita

À propos de l'agence

Groupe de travail sur l'environnement L'agence immobilière fonctionne avec succès depuis 1989. Avec notre aide, des milliers de personnes ont résolu leurs problèmes de logement.

Nous traitons tous les types de transactions immobilières:

achat, vente et location de biens immobiliers résidentiels (appartements, appartements, chambres, maisons),

vendant des lots,

achat et vente d'immeubles commerciaux (bureaux, entrepôts, locaux industriels, vente d'une entreprise prête à l'emploi),

location de biens immobiliers commerciaux

Nous effectuons des transactions sur les marchés de l'immobilier primaire et secondaire, ainsi que de l'immobilier de banlieue et étranger. L'agence Habita est représentée dans 10 pays: Russie, Finlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Estonie, Thaïlande, Géorgie, Gambie et Chypre-Nord. Nous aiderons votre rêve à se réaliser!