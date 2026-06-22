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Международное агентство недвижимости Habita

Finlande, Helsinki sub region
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1989
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 10 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Site web
Site web
www.habita.com
Temps de travail
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À propos de l'agence

Groupe de travail sur l'environnement L'agence immobilière fonctionne avec succès depuis 1989. Avec notre aide, des milliers de personnes ont résolu leurs problèmes de logement.

Nous traitons tous les types de transactions immobilières:

  • achat, vente et location de biens immobiliers résidentiels (appartements, appartements, chambres, maisons),
  • vendant des lots,
  • achat et vente d'immeubles commerciaux (bureaux, entrepôts, locaux industriels, vente d'une entreprise prête à l'emploi),
  • location de biens immobiliers commerciaux

Nous effectuons des transactions sur les marchés de l'immobilier primaire et secondaire, ainsi que de l'immobilier de banlieue et étranger. L'agence Habita est représentée dans 10 pays: Russie, Finlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Estonie, Thaïlande, Géorgie, Gambie et Chypre-Nord. Nous aiderons votre rêve à se réaliser!

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