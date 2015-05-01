À propos de l'agence

Nous considérons le changement comme une opportunité, non comme une menace, et nous commençons par la conviction qu'il y a un meilleur moyen.

Luxury Estate Turkey a été établi à Alanya en 2015 pour lancer des activités de vente. Premièrement Nous avons signé avec succès des travaux avec notre équipe expérimentée dans et autour d'Alanya, en maintenant la satisfaction de la clientèle au premier plan. Surtout avec l'expérience internationale que nous avons acquise en peu de temps, nous visons à étendre nos activités non seulement à Alanya et à ses environs, mais aussi à toute la Turquie. Nous continuons de fournir à nos clients la bonne sélection de produits avant et après la vente.

Luxury Estate Turkey a la confiance qu'elle donne à ses clients, un travail méticuleux et un service de qualité. Anglais Allemand Arabe Russe Kazakh Roumain employés travaillant dans notre bureau, nous servons tous nos clients qui veulent investir en Turquie et qui veulent vivre régulièrement. Visite d'inspection, ouverture d'un compte bancaire, obtention d'un numéro d'impôt, assurance, Services fonciers, réception d'un prêt bancaire, la session recevant un permis de citoyenneté, a reçu de l'aide pour choisir la propriété et les meubles que nous servons.

En tant qu'entreprise, notre objectif est de créer une marque sûre dans le secteur avec l'expérience que nous avons acquise et d'assurer la satisfaction des clients.

Votre bonheur est notre succès (en milliers de dollars)