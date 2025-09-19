  1. Realting.com
Kenya, Nairobi
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 1 mois
Langues
English
Site web
lesama.co.ke/
À propos de l'agence

Lesama Limited est une société immobilière qui offre une gamme complète de services immobiliers à savoir : Gestion immobilière, Agence immobilière et Évaluation immobilière. En outre, nous sommes spécialement équipés pour offrir d'autres services tels que la vente de propriétés, la location et la location de propriétés résidentielles et commerciales. Lesama Limited fournit des services professionnels à nos clients dans un large éventail de secteurs de notre économie. Notre fière clientèle implique des promoteurs individuels de bâtiments commerciaux et résidentiels et des agriculteurs.

Notre mission

Être la première entreprise dans la fourniture de services immobiliers et de conseil aux propriétaires, occupants et investisseurs.

Notre vision

Être le partenaire privilégié dans la fourniture de services immobiliers et de conseil au niveau mondial.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 18:20
(UTC+3:00, Africa/Nairobi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Kenya
Esther Mungai
Esther Mungai
15 propriétés
