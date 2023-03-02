insighter.by/

Une équipe de consultants et de psychologues avec 20 ans d'expérience transformer la psychologie comportementale en un outil pour la croissance des ventes immobilières.
Nous travaillons avec ce qui motive vraiment les choix de logement: arrières motifs, peurs, et émotions sous-jacentes qu'aucun sondage ou CRM ne révélera.
Nos méthodes sont testées sur des marchés hautement concurrentiels (Russie, Émirats arabes unis et autres).
Nous ne remplaçons pas votre service de marketing et de vente, mais les renforçons en éliminant le besoin de dump et de donner des rabais.
Toutes les recherches sont menées anonymement, sans aucun risque juridique pour la réputation de votre entreprise.
Nous travaillons sans emplacement. La consultation et l'analyse expresse sont gratuites, sans obligation.
Acheter une maison n'est pas une décision rationnelle. Il est contrôlé par les émotions, les peurs et un portrait psychologique d'un acheteur particulier, et la mise en page et le prix ne justifient que le choix déjà fait subconsciemment.
1) Nous effectuons une analyse approfondie des profils psychosociaux de votre public cible dans un endroit précis: nous identifions les véritables motifs, obstacles et déclencheurs de la transaction, puis adaptons les messages publicitaires et les scripts de vente à la psychologie de votre acheteur.
2) En outre, nous effectuons des diagnostics psychométriques des vendeurs et leur apprenons le typage express des clients dès la réunion, ce qui réduit le nombre de refus aux étapes finales.
Le résultat est obtenu non pas par des rabais, mais par un succès précis dans la psychologie de l'acheteur et la sélection compétente du département des ventes.