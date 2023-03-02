insighter.by/

À propos de l'agence

Une équipe de consultants et de psychologues avec 20 ans d'expérience transformer la psychologie comportementale en un outil pour la croissance des ventes immobilières.

Nous travaillons avec ce qui motive vraiment les choix de logement: arrières motifs, peurs, et émotions sous-jacentes qu'aucun sondage ou CRM ne révélera.

Nos méthodes sont testées sur des marchés hautement concurrentiels (Russie, Émirats arabes unis et autres).

Nous ne remplaçons pas votre service de marketing et de vente, mais les renforçons en éliminant le besoin de dump et de donner des rabais.

Toutes les recherches sont menées anonymement, sans aucun risque juridique pour la réputation de votre entreprise.

Nous travaillons sans emplacement. La consultation et l'analyse expresse sont gratuites, sans obligation.